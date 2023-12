Cet évènement est passé Spectacle musical « Noël dans tous les sens : Rien ne va plus chez les lutins ! » Théâtre Clavel Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Spectacle musical « Noël dans tous les sens : Rien ne va plus chez les lutins ! » Théâtre Clavel Paris, 2 décembre 2023, Paris.

samedi

de 16h30 à 17h30

Du mardi 26 décembre 2023 au vendredi 29 décembre 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 11h00

Du samedi 02 décembre 2023 au samedi 23 décembre 2023 :

samedi

de 16h30 à 17h30

.Tout public. A partir de 3 ans. payant

Un spectacle musical pour enfant à partir de 3 ans. Les lutins ont perdu leur sens ! Ils ne savent plus apprécier les belles choses de Noël ! Ils sont même perdus dans la forêt ! Heureusement, grâce à leurs efforts et l’aide des enfants, ils vont peu à peu recouvrir leur 5 sens et … plus encore ! « Un spectacle musical et interactif qui permet aux petits de redécouvrir toutes les saveurs de Noël en danses et en chansons ». Une création de Nathalie Lefèvre et Sylvain Mathis Interprétée par la troupe des API;-) avec Martin Castillon, Sandra Honoré et Anja Radrianary Au théâtre Clavel, – les samedis de décembre et janvier à 16h30 – les 26, 27, 28 et 29 décembre à 10h – les samedis 13, 20 et 27 janvier à 16h30 Théâtre Clavel 3 rue Clavel 75019 Paris Contact : https://www.theatre-clavel.com/jeune_public_resa.asp?s=5&mr=12&ar=2023&cf=cal +33603790819 contact@apicomediemusicale.com https://www.facebook.com/inclassables.les https://www.facebook.com/inclassables.les https://www.theatre-clavel.com/jeune_public_resa.asp?s=5&mr=12&ar=2023&cf=cal

Théâtre Clavel
3 rue Clavel
75019 Paris

