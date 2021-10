Spectacle musical “Nino et les rêves volés” La Lande-de-Fronsac, 18 décembre 2021, La Lande-de-Fronsac.

Spectacle musical “Nino et les rêves volés” 2021-12-18 17:00:00 – 2021-12-18 17:45:00

La Lande-de-Fronsac Gironde La Lande-de-Fronsac

Nino et les rêves volés est un spectacle empli de fantaisie où petits et grands accompagneront les trois héros de notre histoire, dans une belle et folle aventure qui les mènera du brouillard à la couleur, de l’ombre à la lumière.

Sur scène, les instruments et les styles musicaux se mélangent. Les chansons du spectacle aux mélodies joyeuses, douces et entraînantes, nous parlent d’amitié, de curiosité, d’Imagination et de liberté.

Un récit musical décalé et poétique, joyeux et vivant ! à partir de 5 ans ( 45 minutes)

