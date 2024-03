Spectacle musical « my sister and I » Villebernier, samedi 16 mars 2024.

La commune de Villebernier a le plaisir d’accueillir le spectacle musical « my sister and I » !

« Deux sœurs danseuses et comédiennes débarquent à New-York pour prendre connaissance du testament de leur père, célèbre compositeur de comédies musicales. »

Durant ce spectacle, vous pourrez également fredonner des extraits de comédies musicales connues « New-York, New-York », « my fair Lady », « un americain à Paris »… Laissez-vous emporter dans ce tourbillon léger de ce monde musical plein de paillettes ! 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 20:00:00

fin : 2024-03-16 23:30:00

4 rue de Beauvoyer

Villebernier 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire

