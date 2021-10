Spectacle musical Music & Movies Lannion, 14 novembre 2021, Lannion.

Spectacle musical Music & Movies Rue de Kerampont Chapelle saint Anne Lannion

2021-11-14 – 2021-11-14 Rue de Kerampont Chapelle saint Anne

Lannion Côtes d’Armor

Des Misérables au Pont de la rivière Kwaï, en passant par La reine des neiges, chacun a un air de musique de film en tête. La Troupe Barbe Bleue vous offre la possibilité de les redécouvrir grâce au spectacle musical Music & Movies ! Une trentaine de choristes amateurs et trois solistes professionnels évoluent avec énergie et enthousiasme de l’une à l’autre de ces mélodies. A travers une mise en scène et une mise en lumières soignée, un spectacle qui ravivera pour tous de bons souvenirs cinématographiques.

+33 6 87 40 00 04

Des Misérables au Pont de la rivière Kwaï, en passant par La reine des neiges, chacun a un air de musique de film en tête. La Troupe Barbe Bleue vous offre la possibilité de les redécouvrir grâce au spectacle musical Music & Movies ! Une trentaine de choristes amateurs et trois solistes professionnels évoluent avec énergie et enthousiasme de l’une à l’autre de ces mélodies. A travers une mise en scène et une mise en lumières soignée, un spectacle qui ravivera pour tous de bons souvenirs cinématographiques.

Rue de Kerampont Chapelle saint Anne Lannion

dernière mise à jour : 2021-10-26 par