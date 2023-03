[Spectacle musical] Miles Davis ou le coucou de Montreux, 6 mai 2023, Dieppe .

[Spectacle musical] Miles Davis ou le coucou de Montreux

Casino de Dieppe Dieppe Seine-Maritime

2023-05-06 17:00:00 – 2023-05-06

Dieppe

Seine-Maritime

Deux acteurs vous transportent dans l’univers de Miles Davis, sa musique, ses combats, le racisme, la boxe. Une traduction d’un texte sensible qui raconte la rencontre au festival de Montreux du trompettiste Miles Davis avec un Norvégien, propriétaire d’une casse, qui deviendra son chauffeur, quand ce dernier n’aime pas sa musique. C’est une façon différente de parler de la superstar de la trompette, de la musique en général, de la condition des Noirs Américains et montrer qu’issus d’univers différents, nous sommes tous les mêmes. Par un pur hasard, nous sommes aussi dans la trentième année de la disparition de Miles Davis. La richesse et la surprise d’une rencontre inoubliable.

+33 6 36 12 91 15

dernière mise à jour : 2023-01-30 par