SPECTACLE MUSICAL MIKE & RIKÉ DE SINSÉMILIA Sarrebourg, samedi 23 mars 2024.

Samedi

Mike & Riké, les deux chanteurs de Sinsemilia, proposent, dans ce spectacle musical inclassable et atypique, de vous plonger avec eux dans les souvenirs souvent drôles et parfois émouvants de leur folle aventure !

Ouverture de la restauration et du bar à 18h00 ouverture des portes pour le concert à 20h30 « after » jusqu’à minuit

La prévente est ouverte sur internetTout public

20 EUR.

Début : 2024-03-23 21:00:00

fin : 2024-03-23 23:00:00

Centre Socioculturel- rue des Berrichons et des N.

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est

