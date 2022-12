Spectacle Musical « Mémoires du Monde » à la Gabarre Tonneins, 7 janvier 2023, Tonneins .

Spectacle Musical « Mémoires du Monde » à la Gabarre

2023-01-07 10:30:00 – 2023-01-07 11:30:00

EUR « Mémoires du monde », sortie de résidence de la Compagnie « Le fil et l’étoile ».

À travers des objets ayant appartenu à des contes anciens venus des 5 continents, Bérangère et Jean-Edouard arpentent les salles pour mettre aux enchères le patrimoine immatériel du monde et sa mémoire collective. Des mélodies et musiques envoutantes scandent cette vente aux enchères peu commune.

Après une semaine de résidence dans la salle La Gabarre du Centre Culturel de Tonneins, venez découvrir ce spectacle tout public, avec Alice Oudet et Lucas Rizzotti. Durée 1h. Entrée libre.

Samedi 7 janvier 2023, 10h30, à La Gabarre.

Compagnie Le Fil et l’Étoile, avec Alice Oudet et Lucas Rizzotti.

Sortie de résidence. Spectacle musical pour les 6-12 ans.

Renseignements et réservations : 05 53 84 50 88

