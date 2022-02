SPECTACLE MUSICAL Maison du Peuple Fourchambault Catégories d’évènement: Fourchambault

Nièvre

SPECTACLE MUSICAL Maison du Peuple, 6 avril 2022, Fourchambault. SPECTACLE MUSICAL

Maison du Peuple, le mercredi 6 avril à 15:30

Le personnage principal de l’histoire a une grande passion: « les animaux». Il en a énormément chez lui. Mais depuis quelque temps, des choses bizarres se passent. Les animaux ne font que des bêtises !

Spectacle gratuit

« LES BETISES DES ANIMAUX » de la Compagnie Rosalie spectacle musical suivi d’un goûter Maison du Peuple RUE GAMBETTA 58180 Fourchambault Fourchambault Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T15:30:00 2022-04-06T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fourchambault, Nièvre Autres Lieu Maison du Peuple Adresse RUE GAMBETTA 58180 Fourchambault Ville Fourchambault lieuville Maison du Peuple Fourchambault Departement Nièvre

Maison du Peuple Fourchambault Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/fourchambault/

SPECTACLE MUSICAL Maison du Peuple 2022-04-06 was last modified: by SPECTACLE MUSICAL Maison du Peuple Maison du Peuple 6 avril 2022 Fourchambault Maison du Peuple Fourchambault

Fourchambault Nièvre