EUR Un seul piano… pour deux pianistes ! C’est autour de ce fil rouge que se déploie l’imaginaire des Virtuoses, entre musique, magie et humour. Deux personnages drôles et attachants, prêts à tout pour sortir vainqueur d’un récital explosif.

Les Virtuoses est un spectacle unique en son genre, mêlant les univers de la musique classique, de la magie et de la comédie à la Chaplin. Un spectacle sans parole, qui exprime une poésie visuelle et musicale où le merveilleux côtoie le spectaculaire.

À quatre mains expertes et espiègles, Les Virtuoses déchaînent le classique avec une délicieuse extravagance, s’amusent avec Vivaldi, Mozart et bien d’autres… Mais le duo ne joue pas seulement avec la musique, il la sublime d’une magie extraordinaire. Et, du bout des doigts, emmène les spectateurs dans une rêverie fantastique. Une lumière qui joue la diva et virevolte dans les airs, des notes qui s’envolent dans un battement d’ailes de colombe…

Musiciens, comédiens, magiciens, les irrésistibles Virtuoses relèvent le pari fou de concilier la fantaisie et le sérieux, pour réconcilier la grande musique avec tous les publics.

