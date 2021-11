SPECTACLE MUSICAL “LES POLYSONANTES DIVAGUENT” Gorges, 5 décembre 2021, Gorges.

SPECTACLE MUSICAL “LES POLYSONANTES DIVAGUENT” Salle Stella Auditorium 3, rue de la Sèvre Gorges

2021-12-05 – 2021-12-05 Salle Stella Auditorium 3, rue de la Sèvre

Gorges Loire-Atlantique Gorges

EUR 15 18 Il était une fois…

Mr FLO, metteur en scène à l’aura internationale, a décidé de réunir pour son dernier projet musical, quatre divas lyriques au caractère bien trempé, à l’esprit vif, à la glotte affûtée et à l’égo surdimensionné.

Quatre divas, respectivement, Alice, Carmina, Grace & Eva, qui ont bercé toute son enfance, et qui, au terme d’une carrière bien remplie, vont devoir cohabiter dans ce nouveau spectacle!

Sur scène, c’est un feu d’artifice vocal, dans lequel ces quatre “divas” chantent, s’affirment, échangent, jouent, rient, dansent, interpellent, s’affrontent…a capella, en polyphonie (ou pas!).

Dans un désordre savamment réglé, elles nous enchantent et nous entraînent dans leur univers musical ; du baroque aux musiques actuelles, en passant par la comédie musicale, le gospel, les musiques traditionnelles, le jazz…

Le tout, servi par une réécriture (à 4 voix) originale (Nathalie Fabre), une mise en scène pointue (Florent Longépé), une mise en lumière enchanteresse (Benjamin Brossier) et des chorégraphies “décoiffantes” (Les PolySoNantes)

Pass sanitaire obligatoire

héatre vocal a cappella Multi-Genre Lyrico Décalé Mise en scène : Florent Longépé Création Lumières : Benjamin Brossier Chorégraphie Les PolySonNantes Anne-Claire Couchourel, Nathalie Fabre, Annaig Orhand-Cottin, Nelly Pichot-Badeau

+33 6 71 59 56 77 https://www.billetweb.fr/les-polysonantes1

Il était une fois…

Mr FLO, metteur en scène à l’aura internationale, a décidé de réunir pour son dernier projet musical, quatre divas lyriques au caractère bien trempé, à l’esprit vif, à la glotte affûtée et à l’égo surdimensionné.

Quatre divas, respectivement, Alice, Carmina, Grace & Eva, qui ont bercé toute son enfance, et qui, au terme d’une carrière bien remplie, vont devoir cohabiter dans ce nouveau spectacle!

Sur scène, c’est un feu d’artifice vocal, dans lequel ces quatre “divas” chantent, s’affirment, échangent, jouent, rient, dansent, interpellent, s’affrontent…a capella, en polyphonie (ou pas!).

Dans un désordre savamment réglé, elles nous enchantent et nous entraînent dans leur univers musical ; du baroque aux musiques actuelles, en passant par la comédie musicale, le gospel, les musiques traditionnelles, le jazz…

Le tout, servi par une réécriture (à 4 voix) originale (Nathalie Fabre), une mise en scène pointue (Florent Longépé), une mise en lumière enchanteresse (Benjamin Brossier) et des chorégraphies “décoiffantes” (Les PolySoNantes)

Pass sanitaire obligatoire

Salle Stella Auditorium 3, rue de la Sèvre Gorges

dernière mise à jour : 2021-11-15 par