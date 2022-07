Spectacle musical « Les Frivolités Parisiennes » Nogent-sur-Vernisson, 20 août 2022, Nogent-sur-Vernisson.

Spectacle musical « Les Frivolités Parisiennes »

Rue de Bellevue Nogent-sur-Vernisson Loiret

2022-08-20 – 2022-08-20

Nogent-sur-Vernisson

Loiret

Nogent-sur-Vernisson

10 EUR 10 25 Spectacle musical « Les Frivolités Parisiennes ». Une compagnie qui vient de triompher au théâtre du Châtelet dans Cole Porter in Paris, un orchestre, 3 chanteurs, soit d’une vingtaine d’artistes, sont réunis pour célébrer le Paris des Années Folles, avec des airs signés des plus belles plumes de l’histoire de la chanson populaire comme « J’ai deux amours » ou encore « Qu’est ce qu’on attend pour être heureux », ou le célèbre « Just a Gigolo » !

Les Frivolités Parisiennes reprennent et même parfois, réinventent ces chansons venues du cinéma, de la comédie musicale et de la revue, pour en faire éclore la drôlerie, le charme et l’énergie.

Avec Philippe Brocard, Léovanie Raud et Sandrine Buendia.

+33 3 86 45 18 13 https://www.estivales-puisaye.com/

Nogent-sur-Vernisson

