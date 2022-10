SPECTACLE MUSICAL – LES ÉMOTIONS DE LA PLANÈTE (PAR ROBERDAM), 20 novembre 2022, .

SPECTACLE MUSICAL – LES ÉMOTIONS DE LA PLANÈTE (PAR ROBERDAM)



2022-11-20 – 2022-11-20

Dimanche 20 novembre à 15h au Cotylédon – Tout au long de cette fable musicale et réaliste, ROBERDAM nous bouscule avec humour, nous fait réfléchir avec des mots simples, et nous questionne sur l’avenir de l’homme sur cette planète… Et si nous écoutions les émotions de notre planète, pour apprendre à y vivre le plus heureux et longtemps possible ?! Spectacle musical écolo, rigolo et à vélo. À partir de 6 ans. Prix libre au chapeau.

dernière mise à jour : 2022-10-12 par