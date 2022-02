Spectacle musical : « Les Coquettes » Le Havre, 4 mai 2022, Le Havre.

Spectacle musical : « Les Coquettes » Le Havre

2022-05-04 20:00:00 – 2022-05-04

Le Havre Seine-Maritime

Les Coquettes, c’est le trio composé par Juliette, Marie et Lola.

Avec leurs lèvres rouge éclatant, elles mêlent sur scène sketches potaches et chansons de cabaret dans un esprit music-hall. Leur premier spectacle s’est joué quelques sept cents fois. Avec « Merci Francis », elles promettent d’ébouriffer à nouveau les spectateurs à coups de chansons joyeuses et de sketches impertinents (et inversement) en tentant de répondre à des questions existentielles, comme « Est-ce qu’on change quand on vieillit ? », « C’est quoi être libre ? » ou encore « A quoi ressemble un clitoris ? ». Elles ne manqueront pas non plus d’évoquer la raclette, le Châteauneuf ou encore le vivre-ensemble. Ça va décoiffer !

Date : le mercredi 4 mai à 20h – A partir de 12 ans.

Lieu : Théâtre de l’Hôtel de Ville

Durée : 1h20

Tarif : 30€

Les Coquettes, c’est le trio composé par Juliette, Marie et Lola.

Avec leurs lèvres rouge éclatant, elles mêlent sur scène sketches potaches et chansons de cabaret dans un esprit music-hall. Leur premier spectacle s’est joué quelques sept cents…

+33 2 35 19 45 74 https://thv.lehavre.fr/

Les Coquettes, c’est le trio composé par Juliette, Marie et Lola.

Avec leurs lèvres rouge éclatant, elles mêlent sur scène sketches potaches et chansons de cabaret dans un esprit music-hall. Leur premier spectacle s’est joué quelques sept cents fois. Avec « Merci Francis », elles promettent d’ébouriffer à nouveau les spectateurs à coups de chansons joyeuses et de sketches impertinents (et inversement) en tentant de répondre à des questions existentielles, comme « Est-ce qu’on change quand on vieillit ? », « C’est quoi être libre ? » ou encore « A quoi ressemble un clitoris ? ». Elles ne manqueront pas non plus d’évoquer la raclette, le Châteauneuf ou encore le vivre-ensemble. Ça va décoiffer !

Date : le mercredi 4 mai à 20h – A partir de 12 ans.

Lieu : Théâtre de l’Hôtel de Ville

Durée : 1h20

Tarif : 30€

Le Havre

dernière mise à jour : 2022-01-14 par