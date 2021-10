Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres, Sauzé-Vaussais Spectacle musical : Le voyage de Lulu Sauzé-Vaussais Sauzé-Vaussais Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Sauzé-Vaussais

Spectacle musical : Le voyage de Lulu Sauzé-Vaussais, 6 novembre 2021, Sauzé-Vaussais. Spectacle musical : Le voyage de Lulu Salle socio-culturelle 6 Place des Halles Sauzé-Vaussais

2021-11-06 – 2021-11-06 Salle socio-culturelle 6 Place des Halles

Sauzé-Vaussais Deux-Sèvres Le voyage de Lulu – spectacle musical

Par la Cie Les Expl’Orateurs Dès 3 ans Marie Fournier

Mathieu Fort

Manu Monnet Samedi 6 novembre à 15h salle socio culturelle de Sauzé Vaussais Gratuit

Sur inscription : 05 49 29 56 61 Le voyage de Lulu – spectacle musical

Par la Cie Les Expl’Orateurs Dès 3 ans Samedi 6 novembre à 15h salle socio culturelle de Sauzé Vaussais Gratuit

Sur inscription : 05 49 29 56 61 +33 5 49 29 56 61 Le voyage de Lulu – spectacle musical

Par la Cie Les Expl’Orateurs Dès 3 ans Marie Fournier

Mathieu Fort

Manu Monnet Samedi 6 novembre à 15h salle socio culturelle de Sauzé Vaussais Gratuit

Sur inscription : 05 49 29 56 61 pixabay

Salle socio-culturelle 6 Place des Halles Sauzé-Vaussais

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Sauzé-Vaussais Autres Lieu Sauzé-Vaussais Adresse Salle socio-culturelle 6 Place des Halles Ville Sauzé-Vaussais lieuville Salle socio-culturelle 6 Place des Halles Sauzé-Vaussais