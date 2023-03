Spectacle musical : Le Rêve de l’Escargot Préau de l’ancienne école de Camembert, 7 juillet 2023, Camembert .

Spectacle musical : Le Rêve de l’Escargot

Le Bourg Préau de l’ancienne école de Camembert Camembert Orne Préau de l’ancienne école de Camembert Le Bourg

2023-07-07 15:00:00 15:00:00 – 2023-07-07 16:30:00 16:30:00

Préau de l’ancienne école de Camembert Le Bourg

Camembert

Orne

Tout commence à Camembert village !

La Normandie en musique et en comédie…

– Willy et jack répètent 13 chansons originales et s’interrogent sur leur devenir.

– Willy dans une remise en question métaphysique se demande : « Comment faire du régional à l’international ! »

– Le rêve de l’escargot va propulser les deux artistes dans un tourbillon rocambolesque de comédie et de musique.

Tout public.

De préférence sur réservation avec achat des billets en ligne ou sur place en fonction des places disponibles.

dernière mise à jour : 2023-02-23 par