SPECTACLE MUSICAL Le Réservoir Lunéville Catégories d’Évènement: Lunéville

Meurthe-et-Moselle

SPECTACLE MUSICAL Le Réservoir, 4 mai 2023, Lunéville . SPECTACLE MUSICAL Cours de Verdun Le Réservoir Lunéville Meurthe-et-Moselle Le Réservoir Cours de Verdun

2023-05-04 – 2023-05-04

Le Réservoir Cours de Verdun

Lunéville

Meurthe-et-Moselle Spectacle musical organisé par le CCAS, réservé aux personnes de + de 70 ans habitant Lunéville. Sur inscriptions au CCAS, 6 rue St Anne à Lunéville. +33 3 83 76 02 90 Le Réservoir Cours de Verdun Lunéville

dernière mise à jour : 2023-02-21 par

Détails Catégories d’Évènement: Lunéville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Lunéville Adresse Lunéville Meurthe-et-Moselle Le Réservoir Cours de Verdun Ville Lunéville Departement Meurthe-et-Moselle Lieu Ville Le Réservoir Cours de Verdun Lunéville

Lunéville Lunéville Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luneville /

SPECTACLE MUSICAL Le Réservoir 2023-05-04 was last modified: by SPECTACLE MUSICAL Le Réservoir Lunéville 4 mai 2023 Cours de Verdun Le Réservoir Lunéville Meurthe-et-Moselle Le Réservoir Lunéville Meurthe-et-Moselle

Lunéville Meurthe-et-Moselle