[Spectacle musical] Le jour où je suis devenue chanteuse black, 6 mai 2023, Dieppe .

[Spectacle musical] Le jour où je suis devenue chanteuse black

Casino de Dieppe Dieppe Seine-Maritime

2023-05-06 20:00:00 20:00:00 – 2023-05-06

Dieppe

Seine-Maritime

D’après sa propre histoire familiale Caroline Devismes écrit avec la complicité de Thomas le Douarec une comédie musicale où 3 comédiens chanteurs musiciens revisitent pour notre plus grand bonheur tous les plus grands standards de la musique Afroaméricaine. Mais la question est comment peut-on devenir une reine de la Soul quand on est blonde aux yeux bleus et native du Nord Pas-de-Calais ? Dans la vraie vie, Caroline Devismes découvre à 8 ans avec sa mère, un terrible secret familial : ses origines afro-américaines ! Elle a un grand-père noir qui vit au Texas,

Claude Odell Dabbs (28 déc. 1920 – 1er juin 2012 à Dallas). Celui-ci invite toute sa nouvelle famille à Dallas. Coup de foudre réciproque entre cet homme et sa nouvelle petite fille : depuis ce jour Caroline, pour lui faire plaisir, décide de devenir la nouvelle Diana Ross ! Ce spectacle lui est dédié. La seule comédie musicale « afrodisiaque ».

D’après sa propre histoire familiale Caroline Devismes écrit avec la complicité de Thomas le Douarec une comédie musicale où 3 comédiens chanteurs musiciens revisitent pour notre plus grand bonheur tous les plus grands standards de la musique Afroaméricaine. Mais la question est comment peut-on devenir une reine de la Soul quand on est blonde aux yeux bleus et native du Nord Pas-de-Calais ? Dans la vraie vie, Caroline Devismes découvre à 8 ans avec sa mère, un terrible secret familial : ses origines afro-américaines ! Elle a un grand-père noir qui vit au Texas,

Claude Odell Dabbs (28 déc. 1920 – 1er juin 2012 à Dallas). Celui-ci invite toute sa nouvelle famille à Dallas. Coup de foudre réciproque entre cet homme et sa nouvelle petite fille : depuis ce jour Caroline, pour lui faire plaisir, décide de devenir la nouvelle Diana Ross ! Ce spectacle lui est dédié. La seule comédie musicale « afrodisiaque ».

+33 6 36 12 91 15

Dieppe

dernière mise à jour : 2023-02-07 par