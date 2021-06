Spectacle musical : Le caca ! Arthez-de-Béarn, 23 juin 2021-23 juin 2021, Arthez-de-Béarn.

Spectacle musical : Le caca ! 2021-06-23 10:30:00 – 2021-06-23 Camping l’Orée du Bois 2 Allée Sports et Loisirs

Arthez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Par Le collectif BlOp (interjection)

Le titre est éminemment évocateur, mais il explique avec énergie et aplomb le propos qui est le nôtre : évoquer avec amusement un concept qui nous réjouit depuis notre plus tendre enfance : le caca.

Il s’agit d’une lecture musicale drôlissime pour deux comédiens/musiciens multi-instrumentistes de 2 ouvrages très pointus sur ce sujet : « La souris et le voleur » et « De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête ». Une lecture à deux voix, ponctuée de chansons originales et de projections des illustrations des albums. Attention, malice et espièglerie au programme !

+33 5 59 80 58 80

