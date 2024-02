Spectacle musical L’amanite chante la môme Hénanbihen, samedi 9 mars 2024.

Un samedi soir, la Môme Piaf viendra à l’Ostaleri de la Ville Marqué vous chanter son histoire

Ce soir, assise seule à une table, je regarde un milord et je pense à toi mon bel étranger. Mais mon Dieu… A quoi ça sert l’amour ? Non je ne regrette rien car mon manège à moi c’est toi. Mon Johnny, pourtant tu n’es pas un ange mais je songe à nous, à notre belle histoire.Sous le ciel de Paris, tu m’as fait voir la vie en rose. Tu parlais de m’emmener voir l’océan qui, comme tu me le disais, est plus bleu que le bleu de tes yeux.Nous n’étions pas seulement les amants d’un jour…Je me souviens de ce jour de fête à Montmartre où l’accordéoniste jouait un air, un hymne à l’amour. Tu me fais tourner la tête. Mon cœur fait PadamPadam! Pour moi, c’est ça l’amour ! Valériane Le Méhauté.

Isabelle Lemay au chant, accompagnée par Phil Guyard à l’accordéon. Voix off Valériane Le Méhauté.

Spectacle musical formule bistrot.

19h ouverture du bar.

20h spectacle.

Sur réservation uniquement. .

Début : 2024-03-09 19:00:00

fin : 2024-03-09

L’Ostalerie

Hénanbihen 22550 Côtes-d’Armor Bretagne gites.lavillemarque@gmail.com

