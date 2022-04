SPECTACLE MUSICAL LALABULLE Pontchâteau Pontchâteau Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pontchateau

SPECTACLE MUSICAL LALABULLE Pontchâteau, 22 avril 2022, Pontchâteau. SPECTACLE MUSICAL LALABULLE Médiathèque 3 rue du Chatelier Pontchâteau

2022-04-22 – 2022-04-22 Médiathèque 3 rue du Chatelier

Pontchâteau Loire-Atlantique LALABULLE OU LES PETITS BAINS SONORES

SPECTACLE MUSICAL POUR LES TOUT-PETITS

L’une tapote au rythme de ses bottes, l’autre papote… L’une joue les sauterelles quand l’autre s’envole sans ailes…

Une histoire sans parole, où voix, gestuels et sonorités musicales se mêlent …

Avec les artistes Hélène Archereau et Tiphaine Philippon, une page poétique s’ouvre l’espace d’un spectacle, avec des émotions musicales à partager avec les tout-petits.

Vendredi 22 avril de 11h00 à 12h00

Médiathèque de Pont-Château

Spectacle pour les tout-petits (0-3 ans) / Sur réservation Renseignements et réservation :

Médiathèque de Pont-Château : 02 40 01 61 17

