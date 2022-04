SPECTACLE MUSICAL – LA TOUTE PETITE BOÎTE DE NUITS Moncé-en-Belin, 29 avril 2022, Moncé-en-Belin.

SPECTACLE MUSICAL – LA TOUTE PETITE BOÎTE DE NUITS LE VAL’RHONNE Allée de l’Europe Moncé-en-Belin

2022-04-29 18:45:00 – 2022-04-29 19:15:00 LE VAL’RHONNE Allée de l’Europe

Moncé-en-Belin Sarthe Moncé-en-Belin Sarthe Pays de la Loire

6 EUR Spectacle musical

Tout public – dès 1 an

Durée : 30 min

Tarif enfant : 4€ / tarif adulte : 6€

M. Paul et Michel sont les fameux Marchands de Sable et ils vont vous raconter leur fabuleux voyage au pays du Dodo ! Ils en ont rapporté différents sables qui composeront le remède pour réparer votre sommeil. Vous entendrez enfin les différents RYTHMES du sommeil vous découvrirez la recette et la fabrication du sable du sommeil du juste ainsi que les secrets des terribles Indiensomniaques du pays du Dodo ! Préparez vos doudous, et suivez les Marchands de Sable.

Création, compositions, textes : Clément Paré et Greg Truchet

Regard extérieur : Nicolas Turon

Lumière : Fred Masson

Scénographie : Claire Jouët-Pastré

Costumes : Pauline Gauthier

Dans le cadre du Festival “Au Pays du Môme”.

Retrouvez l’intégralité de la programmation du festival sur www.paysdumome.com

Spectacle musical “La Toute petite boîte de nuit” de La Toute Petite Compagnie.

valrhonne@wanadoo.fr +33 2 43 42 29 48

Spectacle musical

Tout public – dès 1 an

Durée : 30 min

Tarif enfant : 4€ / tarif adulte : 6€

M. Paul et Michel sont les fameux Marchands de Sable et ils vont vous raconter leur fabuleux voyage au pays du Dodo ! Ils en ont rapporté différents sables qui composeront le remède pour réparer votre sommeil. Vous entendrez enfin les différents RYTHMES du sommeil vous découvrirez la recette et la fabrication du sable du sommeil du juste ainsi que les secrets des terribles Indiensomniaques du pays du Dodo ! Préparez vos doudous, et suivez les Marchands de Sable.

Création, compositions, textes : Clément Paré et Greg Truchet

Regard extérieur : Nicolas Turon

Lumière : Fred Masson

Scénographie : Claire Jouët-Pastré

Costumes : Pauline Gauthier

Dans le cadre du Festival “Au Pays du Môme”.

Retrouvez l’intégralité de la programmation du festival sur www.paysdumome.com

LE VAL’RHONNE Allée de l’Europe Moncé-en-Belin

dernière mise à jour : 2022-03-22 par eSPRIT Pays de la Loire