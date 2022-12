Spectacle musical – La Reine des Glaces 2 Yvetot Yvetot Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Yvetot

Spectacle musical – La Reine des Glaces 2 Yvetot, 4 mars 2023, Yvetot . Spectacle musical – La Reine des Glaces 2 Espace Culturel des Vikings Rue Pierre de Coubertin Yvetot Seine-Maritime Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel des Vikings

2023-03-04 15:00:00 15:00:00 – 2023-03-04

Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel des Vikings

Yvetot

Seine-Maritime Cosplay et rôleplay de « La Reine des Neiges 2 ». Effets spéciaux avec écran géant à vous couper le souffle. Cosplay et rôleplay de « La Reine des Neiges 2 ». Effets spéciaux avec écran géant à vous couper le souffle. saison.culturelle@yvetot.fr +33 2 35 95 15 46 http://www.lesvikings-yvetot.fr/ Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel des Vikings Yvetot

dernière mise à jour : 2022-12-09 par

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Yvetot Autres Lieu Yvetot Adresse Yvetot Seine-Maritime Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel des Vikings Ville Yvetot lieuville Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel des Vikings Yvetot Departement Seine-Maritime

Yvetot Yvetot Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yvetot/

Spectacle musical – La Reine des Glaces 2 Yvetot 2023-03-04 was last modified: by Spectacle musical – La Reine des Glaces 2 Yvetot Yvetot 4 mars 2023 Espace Culturel des Vikings Rue Pierre de Coubertin Yvetot Seine-Maritime seine-maritime Yvetot

Yvetot Seine-Maritime