Spectacle musical : La gare des hasards Le Bugue Le Bugue Catégories d’évènement: Dordogne

Le Bugue

Spectacle musical : La gare des hasards Le Bugue, 26 novembre 2022, Le Bugue. Spectacle musical : La gare des hasards

Allée Paul Jean Souriau Salle Eugène Le Roy Le Bugue Dordogne Salle Eugène Le Roy Allée Paul Jean Souriau

2022-11-26 21:00:00 – 2022-11-26

Salle Eugène Le Roy Allée Paul Jean Souriau

Le Bugue

Dordogne Le Bugue Spectacle proposé par l’association Vézère en Scène.

Pièce mise en chanson par Jean Roux. Mise en scène par Michel Lassalvetat. Spectacle proposé par l’association Vézère en Scène. Pièce mise en chanson par Jean Roux. Mise en scène par Michel Lassalvetat. ©Vézère en scène

Salle Eugène Le Roy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue

dernière mise à jour : 2022-11-22 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Le Bugue Autres Lieu Le Bugue Adresse Le Bugue Dordogne OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère Salle Eugène Le Roy Allée Paul Jean Souriau Ville Le Bugue lieuville Salle Eugène Le Roy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue Departement Dordogne

Le Bugue Le Bugue Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-bugue/

Spectacle musical : La gare des hasards Le Bugue 2022-11-26 was last modified: by Spectacle musical : La gare des hasards Le Bugue Le Bugue 26 novembre 2022 Allée Paul Jean Souriau Salle Eugène Le Roy Le Bugue Dordogne OT Lascaux-Dordogne Dordogne Le Bugue Vallée Vézère

Le Bugue Dordogne