Spectacle musical – La France en…chanté Espace Culturel Les Vikings Yvetot Catégories d’Évènement: Seine-Maritime

Yvetot

Spectacle musical – La France en…chanté Espace Culturel Les Vikings, 28 mars 2023, Yvetot . Spectacle musical – La France en…chanté 5 Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel Les Vikings Yvetot Seine-Maritime Espace Culturel Les Vikings 5 Rue Pierre de Coubertin

2023-03-28 15:00:00 15:00:00 – 2023-03-28

Espace Culturel Les Vikings 5 Rue Pierre de Coubertin

Yvetot

Seine-Maritime Nos artistes, parés de leurs plus beaux habits de gala, vous feront vivre un moment inoubliable entre interactivité, émotion et énergie débordante. Une envie irrépressible de chanter montera en vous pour accompagner chaque mélodie de nos medleys de haute tenue, eux aussi ! Nos artistes, parés de leurs plus beaux habits de gala, vous feront vivre un moment inoubliable entre interactivité, émotion et énergie débordante. Une envie irrépressible de chanter montera en vous pour accompagner chaque mélodie de nos medleys de haute tenue, eux aussi ! contact@spectaclesrgr.fr +33 2 51 52 81 01 Espace Culturel Les Vikings 5 Rue Pierre de Coubertin Yvetot

dernière mise à jour : 2023-02-03 par

Détails Catégories d’Évènement: Seine-Maritime, Yvetot Autres Lieu Yvetot Adresse Yvetot Seine-Maritime Espace Culturel Les Vikings 5 Rue Pierre de Coubertin Ville Yvetot lieuville Espace Culturel Les Vikings 5 Rue Pierre de Coubertin Yvetot Departement Seine-Maritime

Yvetot Yvetot Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yvetot /

Spectacle musical – La France en…chanté Espace Culturel Les Vikings 2023-03-28 was last modified: by Spectacle musical – La France en…chanté Espace Culturel Les Vikings Yvetot 28 mars 2023 5 Rue Pierre de Coubertin Espace Culturel Les Vikings Yvetot Seine-Maritime Espace culturel Les Vikings Yvetot seine-maritime

Yvetot Seine-Maritime