Spectacle musical « La Chanson fait son Cinéma »

2022-07-02 20:30:00 – 2022-07-02 23:30:00

Si Ça vous chante, vous emportera dans l’univers cinématographique des chansons avec extraits de films qui viendront illustrer un magnifique répertoire de 30 chansons du cinéma interprétées par 15 chanteurs/chanteuses accompagné-es par 7 musiciens. Guitares et arrangements Dominique Robineau. Violoncelle Christine Barçon. Piano Hervé Lesvenan. Basse Jérémie Elis. Batterie Alain Le Hénaff. Clarinettes Philippe Barçon et Amélie Barçon.

Cette nouvelle création musicale proposée par l’association Si Ça vous chante, vous emportera dans l’univers cinématographique des chansons avec extraits de films qui viendront illustrer un magnifique répertoire de 30 chansons du cinéma interprétées par 15 chanteurs/chanteuses accompagné-es par 7 musiciens. Guitares et arrangements Dominique Robineau. Violoncelle Christine Barçon. Piano Hervé Lesvenan. Basse Jérémie Elis. Batterie Alain Le Hénaff. Clarinettes Philippe Barçon et Amélie Barçon.

Tarif des entrées : 10€ sur place. 8€ réservation. 6€ de 12 à 18 ans et demandeurs d’emploi. Moins de 12 ans gratuit.

sicavouschante29@gmail.com +33 6 95 29 16 16

Cette nouvelle création musicale proposée par l’association Si Ça vous chante, vous emportera dans l’univers cinématographique des chansons avec extraits de films qui viendront illustrer un magnifique répertoire de 30 chansons du cinéma interprétées par 15 chanteurs/chanteuses accompagné-es par 7 musiciens. Guitares et arrangements Dominique Robineau. Violoncelle Christine Barçon. Piano Hervé Lesvenan. Basse Jérémie Elis. Batterie Alain Le Hénaff. Clarinettes Philippe Barçon et Amélie Barçon.

