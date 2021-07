Spectacle musical: la Camelote Turckheim, 9 octobre 2021-9 octobre 2021, Turckheim.

Spectacle musical: la Camelote 2021-10-09 20:30:00 – 2021-10-09 22:00:00

Turckheim 68230

EUR Une brocante vintage, cinq musiciens aux « gueules de cinéma» et un chanteur à la gouaille ravageuse …

La Camelote déballe son échoppe d’airs d’antan !

Et pour à peine un sourire, ces néo-titis parisiens vous proposent de vous offrir souvenirs, anecdotes et chansons françaises dépoussiérées, secouées et totalement réorchestrées.

En version ska ou manouche, tango ou gypsy, les chefs d’œuvre de Brel, Brassens, Piaf, Dalida, Montand et bien d’autres prennent un coup de jeune étonnant.

Assurément, La Camelote vous vendra du rêve et de la joie en quelques chansons vintages, populaires et festives !

