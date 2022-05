Spectacle musical « La boîte à comptines »

Spectacle musical « La boîte à comptines », 25 juin 2022, . Spectacle musical « La boîte à comptines »

2022-06-25 – 2022-06-25 Spectacle « La boîte à comptines » par la compagnie Les NezBulleuses le samedi 25 juin 2022 à 10h30 à la Médiathèque de Lourdes. Par la compagnie Les NezBulleuses. « Savez-vous où vont dormir toutes les comptines ? Dans la Boîte de Mme Brillantine !! Un air d’accordéon, une formule magique et Brillantine les réveille… » Pour les 1-4ans +33 5 62 94 24 21 dernière mise à jour : 2022-05-19 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville