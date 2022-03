Spectacle musical – Kô & Kô, les deux esquimaux Médiathèque Marguerite Duras Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Spectacle musical – Kô & Kô, les deux esquimaux Médiathèque Marguerite Duras, 21 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 21 mai 2022

de 15h00 à 16h00

gratuit

Spectacle musical et animé, à partir de l’ouvrage de Maria Helena Vieira da Silva et Pierre Guegen, publié en 1933. Kô & Kô, les deux esquimaux La tête blanche aux deux carreaux bleus, c’est la hutte de Kô & Kô, les deux esquimaux. Ils sortent et s’aventurent sur la plaine de neige à la recherche du soleil. Ils iront jusqu’à Port-Méridional. En chemin, ils croisent les Pingouins, l’Ours-bourru, les Phoques, l’Oiseau-de-grande-envergure, les fillettes Sapinettes, le Bonhomme-désolé, le Cheval-six-pattes… ainsi que deux anges ascenseurs ! Imaginé et créé par la célèbre peintre Interprété par BRUNO BELTHOISE au piano / LÉO BELTHOISE au violon / JEAN-CHRISTOPHE MURER clarinette, avec MAUD ALESSANDRINI à l’animation vidéo et à la narration. En partenariat avec les éditions Chandeigne. Samedi 21 mai – 15h – à partir de 5 ans Réservation sur bibliocité Médiathèque Marguerite Duras 115, rue de Bagnolet Paris 75020

3 : Porte de Bagnolet (Paris) (630m) 76 : Église Saint-Germain de Charonne / Pyrénées-Bagnolet (Paris) (65m)

Contact : 0155254910 mediatheque.marguerite-duras@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-duras-1752 https://fr-fr.facebook.com/MediathequeMargueriteDuras/ https://twitter.com/DurasBib?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor Enfants;Musique

