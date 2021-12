La Bourboule La Bourboule La Bourboule, Puy-de-Dôme Spectacle musical jeune public : Mots pour mômes La Bourboule La Bourboule Catégories d’évènement: La Bourboule

Puy-de-Dôme

Spectacle musical jeune public : Mots pour mômes La Bourboule, 23 décembre 2021, La Bourboule. Spectacle musical jeune public : Mots pour mômes Théâtre municipal Place de la République La Bourboule

2021-12-23 17:00:00 17:00:00 – 2021-12-23 17:45:00 17:45:00 Théâtre municipal Place de la République

La Bourboule Puy-de-Dôme La Bourboule Par la compagnie la Fée Mandoline. accueil-otsancy@sancy.com +33 4 73 65 57 71 Théâtre municipal Place de la République La Bourboule

dernière mise à jour : 2021-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: La Bourboule, Puy-de-Dôme Autres Lieu La Bourboule Adresse Théâtre municipal Place de la République Ville La Bourboule lieuville Théâtre municipal Place de la République La Bourboule