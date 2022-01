Spectacle musical : je me souviens de Schubert AUDITORIUM JEAN POULAIN, 2 avril 2022, Briare.

C’est sous la forme de Schubertiades que se déroulera ce spectacle avec piano, violoncelle, clarinette et voix ! C’est ainsi que Jean Manifacier vous entraînera à la rencontre de Schubert. Le concert est organisé par l’association Autrement Classique et est soutenu dans le cadre du PACT. Pensez à vous munir de votre pass sanitaire.

Voir https://www.autrementclassique.com/

AUDITORIUM JEAN POULAIN square Pierre Armand Thiébaut, Briare Briare



