Spectacle musical – Instant famille Marmoutier, 22 décembre 2021, Marmoutier.

Spectacle musical – Instant famille 2021-12-22 14:00:00 – 2021-12-22 15:00:00

Marmoutier Bas-Rhin

EUR Conte participatif qui mêle ombres chinoises, humour, musique et chansons afin de vous faire voyager dans la magie des Noëls d’antan. Vous découvrirez en vous amusant, les traditions liées au temps de Noël et du Nouvel An en Alsace.

Avec la compagnie Les Passeurs de Monde.

A partir de 3 ans

Tarif unique de 6€ par personne

Réservation obligatoire : 03 88 71 46 84 / contact@cip-pointdorgue.fr

Pass sanitaire obligatoire

+33 3 88 71 46 84

