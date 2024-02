Spectacle musical « In the moon for love » Rue Frédéric Chopin Harfleur, samedi 24 février 2024.

Spectacle musical « In the moon for love » Rue Frédéric Chopin Harfleur Seine-Maritime

Les comédiens de la Lézarde vous présente leur 46ème spectacle musical

Rejoignez-nous les 9, 10 et 11 février à la salle Michel Valéry pour un moment magique !

Tout public

Réservation obligatoire

Les comédiens de la Lézarde vous présente leur 46ème spectacle musical

Rejoignez-nous les 9, 10 et 11 février à la salle Michel Valéry pour un moment magique !

Tout public

Réservation obligatoire .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 20:30:00

fin : 2024-02-24

Rue Frédéric Chopin La Forge

Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie contact@cdll.fr

L’événement Spectacle musical « In the moon for love » Harfleur a été mis à jour le 2024-02-05 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie