Spectacle musical : Gainsbourg & Miles, 16 mars 2023, Saverne .

Château des Rohan Saverne 67700

2023-03-16 – 2023-03-16

EUR Dans You’re under arrest le Grégory Ott trio et ses acolytes Léopoldine HH et Matskat célèbrent les années jazz de Serge Gainsbourg et le génie intemporel de Miles Davis.

Venez vivre avec You’re under arrest une soirée musicale orchestrée par des musiciens talentueux et ponctuée d’anecdotes inédites et insolites !

+33 3 88 01 80 40

