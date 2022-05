Spectacle musical famille “Allons en Afrique”

Spectacle musical famille “Allons en Afrique”, 4 mai 2022, . Spectacle musical famille “Allons en Afrique”

2022-05-04 14:30:00 – 2022-05-04 15:30:00 4 4 EUR Organisé par Boubé Guiot.

En interactivité avec le public, contes et légendes des ancêtres, musiques & chants traditionnels, énigmes, blagues et proverbes africains.

