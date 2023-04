Spectacle musical familial | Sage comme singe au Pan Piper ! Pan Piper Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Spectacle musical familial | Sage comme singe au Pan Piper ! Pan Piper, 16 avril 2023, Paris. Le dimanche 16 avril 2023

de 16h30 à 17h30

.Tout public. A partir de 5 ans. Jusqu’à 105 ans. payant

Spectacle musical familial. Dimanche 16 avril. Un spectacle musical tout en complicité et harmonie vocale autour du mythe des Trois Singes. Spectacle musical familial dès 5 ans. Trois amies se promènent l’humeur légère. Tiens, un vide-grenier ! Et les voilà butinant dans ce joli capharnaüm, passant d’un tabouret bancal à une assiette ébréchée, d’un DVD de Miyazaki à des boutons de manchettes, d’une coiffe de bigoudène à un violoncelle désaccordé, prétextes à s’échanger en riant et chantant de leurs trois voix, des petits fragments de vie. Et puis tout à coup, trois singes en bois… Celui qui se cache les yeux, celui qui se bouche les oreilles, celui qui s’empêche de parler. Familiers et énigmatiques. Mais ne pas voir le mal, ne pas l’entendre, ne pas le dire, est-ce vraiment la clef du bonheur comme le suggère la vieille sagesse chinoise ? Et si c’était moins simple ? Dimanche 16 avril à 16h30 Pan Piper (Paris 11°) : 2 – 4 imp. Lamier Tarif réduit : 10€ | Tarifs plein : 15€ Durée : 50 minutes Pan Piper 2 – 4 imp. lamier 75011 Paris Contact : https://pan-piper.com/live/events/sage-comme-singe/ https://www.facebook.com/VictorieMusic/ https://www.facebook.com/VictorieMusic/ https://web.digitick.com/serena-fisseau-sage-comme-singe-spectacle-le-pan-piper-paris-16-avril-2023-css5-panpiper-pg101-ri9506219.html

(c) Alessandro Clemenza Sage comme singe – Serena Fisseau au Pan Piper, dimanche 16 avril !

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Pan Piper Adresse 2 - 4 imp. lamier Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Pan Piper Paris

Pan Piper Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Spectacle musical familial | Sage comme singe au Pan Piper ! Pan Piper 2023-04-16 was last modified: by Spectacle musical familial | Sage comme singe au Pan Piper ! Pan Piper Pan Piper 16 avril 2023 Pan Piper Paris Paris

Paris Paris