Spectacle musical et théatral « grand-mère chaudron »par la Cnie Blablabla et tralala Irodouër Irodouër Irodouër Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Irodouër

Spectacle musical et théatral « grand-mère chaudron »par la Cnie Blablabla et tralala Irodouër, 21 janvier 2023, Irodouër Irodouër. Spectacle musical et théatral « grand-mère chaudron »par la Cnie Blablabla et tralala Irodouër Ille-et-Vilaine

2023-01-21 – 2023-01-21 Irodouër

Ille-et-Vilaine Irodouër A la salle multifonction, à partir de 4 ans sur réservations. bibliotheque@mairie-iroudouer.fr +33 2 99 39 88 14 Irodouër

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Irodouër Autres Lieu Irodouër Adresse Irodouër Ille-et-Vilaine Ville Irodouër Irodouër lieuville Irodouër Departement Ille-et-Vilaine

Irodouër Irodouër Irodouër Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/irodouer-irodouer/

Spectacle musical et théatral « grand-mère chaudron »par la Cnie Blablabla et tralala Irodouër 2023-01-21 was last modified: by Spectacle musical et théatral « grand-mère chaudron »par la Cnie Blablabla et tralala Irodouër Irodouër 21 janvier 2023 ille-et-vilaine Irodouër Irodouër Ille-et-Vilaine

Irodouër Irodouër Ille-et-Vilaine