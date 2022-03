Spectacle musical et théâtral : à mon chien rouge Colmar, 5 mars 2022, Colmar.

Spectacle musical et théâtral : à mon chien rouge Colmar

2022-03-05 20:00:00 – 2022-03-05 20:50:00

Colmar Haut-Rhin

EUR Quatre murs et deux êtres. Toi et moi on se cherche, on se flaire, on se poursuit.

Création de la Cie Plus d’une voix. Théâtre d’autofiction poétique.

A partir de 16 ans.

”Quatre murs et deux êtres. Toi et moi on se cherche, on se flaire, on se poursuit. Toi et moi on s’aime et on se frotte l’un à l’autre. Le couple, l’animalité, l’impossibilité de se rencontrer dans la nuit de la chambre, et pourtant ce désir intarissable de n’être plus qu’un, de s’attacher l’un à l’autre jusqu’à, peut-être, disparaître.”

+33 3 89 30 53 01

Colmar

