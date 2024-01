Spectacle Musical et poétique « Tout là-haut » La Citrouille Cesson, mercredi 24 janvier 2024.

Spectacle Musical et poétique « Tout là-haut » Par la Compagnie Maya, proposé par l'association La Citrouille Mercredi 24 janvier, 09h45 La Citrouille

Tout là-haut

Un matin, alors que la nature s’éveille et s’émerveille, une petite étoile tombée du ciel, se retrouve dans le creux d’un nid. Comment est-elle arrivée jusqu’ici ? Quel chemin prendra-t-elle pour remonter là-haut, tout là-haut ?

Au fil de ses aventures, elle rencontrera de petits animaux drôles et attachants qui l’accompagneront dans sa quête. Une histoire douce et poétique accompagnée de musique, de chant et d’instruments surprenants.

Durée 30 minutes

Public 6 mois-4 ans, accompagné d’un parent

Entrée payante sur réservation

Tarifs préférentiels (adhérents et porteurs Pass Citrouille) 5€ duo parent-enfant

Tarifs pleins 7€ duo parent-enfant

La Citrouille 35 rue Janisset-Soeber 77240 CESSON Cesson 77240 Cesson-la-Forêt Seine-et-Marne Île-de-France