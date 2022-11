Spectacle musical et d’objets « A la dérive » Avrechy, 9 mars 2023, Avrechy.

Spectacle musical et d’objets « A la dérive »

Rue de la Croix Adam Avrechy Oise

2023-03-09 18:30:00 – 2023-03-09 19:15:00

Avrechy

Oise

Avrechy

Un conte en musique teinté de poésie où un abat-jour devient poulpe et un drap l’image de l’océan. Embarquez avec Félix à travers les mers, à la dérive !

Félix n’a jamais vu les vagues. Il ne connaît qu’une mer calme et lisse à l’horizon. Lorsqu’il était petit, son grand-père lui racontait l’histoire du grand cachalot, si grand qu’il entraîne la houle à chaque éclat de rire. Aujourd’hui, c’est décidé, Félix prend la mer, pour trou-ver le grand cétacé et percer le mystère des vagues.

En partenariat avec Réseau Chainon

Musiciens-comédiens : Arthur Smagghe et Romain Smagghe

Mise en scène par Stéphanie Vertray

Univers visuel : Clouk. Création lumière : Noémie Moal. Costumes : Atelier Galamez

Production et direction artistique : La Compagnie la Rustine

Coproductions : Culture Commune, scène nationale du bassin minier Pas-de-Calais (Loos en Gohelle), L’Arrêt Création ( Fléchin).Avec le soutien des Maisons Folies (Lille), de l’espace Casadesus (Louvroil), du Théâtre Massenet (Lille) et du 9/9bis (Oignies)

Dès 3 ans – Durée 45 min

Un conte en musique teinté de poésie où un abat-jour devient poulpe et un drap l’image de l’océan. Embarquez avec Félix à travers les mers, à la dérive !

Félix n’a jamais vu les vagues. Il ne connaît qu’une mer calme et lisse à l’horizon. Lorsqu’il était petit, son grand-père lui racontait l’histoire du grand cachalot, si grand qu’il entraîne la houle à chaque éclat de rire. Aujourd’hui, c’est décidé, Félix prend la mer, pour trou-ver le grand cétacé et percer le mystère des vagues.

En partenariat avec Réseau Chainon

Musiciens-comédiens : Arthur Smagghe et Romain Smagghe

Mise en scène par Stéphanie Vertray

Univers visuel : Clouk. Création lumière : Noémie Moal. Costumes : Atelier Galamez

Production et direction artistique : La Compagnie la Rustine

Coproductions : Culture Commune, scène nationale du bassin minier Pas-de-Calais (Loos en Gohelle), L’Arrêt Création ( Fléchin).Avec le soutien des Maisons Folies (Lille), de l’espace Casadesus (Louvroil), du Théâtre Massenet (Lille) et du 9/9bis (Oignies)

Dès 3 ans – Durée 45 min

accueil@cc-plateaupicard.fr https://www.cc-plateaupicard.fr/-Saison-culturelle-.html

Avrechy

dernière mise à jour : 2022-11-24 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Communauté de communes Plateau Picard