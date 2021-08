Spectacle musical et concert poétique Musée Médard, 18 septembre 2021, Lunel.

Spectacle musical et concert poétique

Musée Médard, le samedi 18 septembre à 18:00

Le concert que crée et propose Roula Safar, mezzo-soprano, dans le cadre de l’exposition sur Jean Hugo (1894-1984), arrière petit-fils de Victor Hugo, peintre, décorateur, illustrateur, écrivain, est une évocation musicale et poétique d’un parcours de sa vie, au cœur de l’effervescence des années folles. Alors que la guerre de 14-18 a été le point de départ de son destin de peintre, ses rencontres furent fructueuses tant sur le plan amical, qu’artistique et spirituel (Jean Bourgoint fut son confident, Jacques et Raïssa Maritain l’ont pris sous leur aile dans sa conversion). En s’accompagnant de ses instruments (guitare et percussions), pour lesquels elle a adapté ce programme, Roula Safar fera entendre en troubadour, en trois volets (liens spirituels, liens amicaux et artistiques et sur la Grande Guerre), des œuvres sacrées de saint Thomas d’Aquin,… des poèmes et textes dits, et surtout chantés de J. Cocteau, B. Cendrars, M. Jacob, P. Éluard, R. Radiguet, R. Maritain, L. de Vilmorin, des mélodies de G. Auric, D. Milhaud, E. Satie, F. Poulenc et également des chants concernant la Grande Guerre.

Tout public, durée : 1h, dans la limite des places disponibles

Portrait de Jean Hugo en musique et en poésie par Roula Safar, mezzo-soprano, guitare et percussions.

Musée Médard 71 place des Martyrs de la Résistance, 34400 Lunel Lunel Hérault



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T18:00:00 2021-09-18T19:00:00