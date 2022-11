SPECTACLE MUSICAL ENFANTS LE SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 À 11H Teyran Teyran Catégories d’évènement: Hérault

SPECTACLE MUSICAL ENFANTS LE SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2022 À 11H
Teyran, 3 décembre 2022

Hérault SPECTACLE MUSICAL ENFANTS

Le samedi 3 décembre 2022 à 11h Après la disparition de son père Mr Luthier, Jack Jacko entreprend un long périple à travers le monde à la recherche d’un guitariste. Au rythme des rencontres avec un banjo, un djembé, une derbouka, un piano ou encore un accordéon, plongez dans les sonorités des cinq continents et découvrez l’univers des instruments qui nous racontent leur propre histoire. Un conte musical aux mille et une facettes sonores ! Pour les enfants à partir de 3 ans – Salle d’animation

Gratuit sur inscription (04 67 16 19 13 ou culture@ville-teyran.fr) SPECTACLE MUSICAL ENFANTS

