SPECTACLE MUSICAL « EN PASSANT »

En Passant vous emmène en ballade dans l'univers musical de Jean-Jacques GOLDMAN, tantôt festif, tantôt intime…

Deux heures de partage autour de ses chansons, pendant lesquelles les inconditionnels retrouveront ses titres joués par des musiciens passionnés, baignés depuis longtemps dans son univers et les jeunes générations découvriront les notes et les mots d’un artiste qui se fait discret mais les notes et les mots d’un artiste qui se fait discret mais qui a marqué le paysage musical français.

Tout en respectant l’essence de ses morceaux, les artistes se les sont appropriés, les interprétant avec leur cœur. Ici point d’imitation, de sosie, de doublure, mais un chanteur leader qui porte les chansons de l’artiste avec sa propre voix. Un concert 100% Live ! Spectacle musical du groupe « En Passant », Tribute Jean-Jacques Goldman dernière mise à jour : 2022-10-12 par

