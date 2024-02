SPECTACLE MUSICAL EMBRASSONS-NOUS ! Sarreguemines, mercredi 21 février 2024.

Mercredi

Soirée Poésie et Chanson Française organisée par l’association Arpège.

Par VIZ Trio avec Fanny ROELLINGER au chant, violoncelle et percussions, Virginie SCHELCHER au chant, hautbois, cor anglais et percussions, Dominique ZINDERSTEIN au chant et guitares.

Petite restauration sur place.

Réservation souhaitée par mail galerie.arpege@gmail.comTout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 19:30:00

fin : 2024-02-21 21:30:00

20 rue Sainte Croix

Sarreguemines 57200 Moselle Grand Est galerie.arpege@gmail.com

