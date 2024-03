Spectacle musical : El Djezaïr et les criquets Le Hall de la chanson Paris, dimanche 3 mars 2024.

Le dimanche 17 mars 2024

de 16h00 à 17h00

.Tout public. payant

Chansons d’Algérie et mémoire accompagnées du traditionnel mandole.

Venez assister au spectacle musical « El Djezaïr et les criquets » au Hall de la chanson à partir du 3 mars 2024. Un spectacle puissant qui vous plongera dans l’histoire et la mémoire de la guerre d’Algérie. Au son du mandole algérien de Zahir Djemaï et de l’accordéon d’Ivica Bogdanić, laissez-vous transporter par les voix de Yasmine Hadj-Ali et Saïd Ghanem qui interpréteront des chansons à la fois en français, en arabe et en berbère. Ce groupe de 4 artistes-musiciens vous feront découvrir ou redécouvrir des chansons censurées pour leur pacifisme et antimilitarisme dans une époque marquée par la guerre et les tensions.

Le Hall de la chanson 211 avenue Jean-Jaurès 75019

Contact : https://www.facebook.com/lehalldelachanson https://www.facebook.com/lehalldelachanson https://www.lehalldelachanson.com/fr/el-djezair-et-les-criquets-mars

Frédéric Pickering Yasmine Hadj-Ali et Zahir Djemaï