Spectacle musical « D’une rive à l’autre »

Finistre Trégunc Organisé dans le cadre des concerts du dimanche Antonino et ses frères bretons vous emmènent dans un voyage entre deux rives. De la Sicile vers la Bretagne, assistez à un spectacle musical et théâtral.

Entre mystères, traditions et croyances, découvrez cette création locale qui vous fera passer par toutes les émotions… Tarif unique : 5€ +33 2 98 50 95 93 Trégunc

