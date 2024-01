Spectacle musical dessiné : Les enfants d’Izieu Médiathèque Marguerite Yourcenar Paris, mardi 19 mars 2024.

Le mardi 19 mars 2024

de 19h00 à 20h30

.Tout public. A partir de 8 ans. gratuit

Sur inscription à partir du 19 février sur www.billetweb.fr/pro/agendayourcenar

À l’occasion de la sortie du livre «Les enfants d’Izieu» de Rolande Causse et Gilles Rapaport

Un livre et un spectacle en hommage aux 44 enfants et aux 7 adultes raflés le matin du 6 avril 1944 par les nazis, Les enfants d’Izieu est aussi et surtout un long poème musical pour nous rappeler qu’avant d’être des noms sur une stèle, ils étaient des enfants, en nous à jamais.

D’après le livre Les enfants d’Izieu aux éditions d’Eux

Texte de Rolande Causse Illustré par Gilles Rapaport

Musique composée et jouée par Lionel Belmondo & Laurent Fickelson

Texte dit par Pascale Blaison

Dessins de Gilles Rapaport



La musique et le texte, tantôt alternent, tantôt vont ensemble.

Des projections de photographies ou de dessins des enfants

invitent les spectateurs à leur rencontre, tandis

que les encres de Gilles Rapaport, improvisées en direct, sont aussi projetées.

Au-delà du désir de créer cet hommage, ce spectacle, le livre, il y a un profond besoin d’être acteur de ce travail de mémoire et de transmission.

Il faut beaucoup de force, d’énergie, d’inconscience peut-être, pour transmettre la Shoah. Raconter l’extermination des 11 000 enfants juifs en France pendant la guerre ne laisse pas indemne. Toucher du doigt l’indicible, c’est prendre le risque de se noyer dans un océan de sang, et de ne jamais en revenir.

Il faut toute la force de l’amitié qui lie Lionel Belmondo, Rolande Causse et Gilles Rapaport, pour ne pas sombrer. Il faut toute la magie de la musique de Lionel Belmondo, pour que dans la nuit de la Shoah subsiste cette lumière, cette étincelle de vie, celle des enfants d’Izieu dans ce refuge merveilleux que fût la Maison d’Izieu.

mardi 19 mars à 19h

Auditorium (niveau -1)

Tout public à partir de 8 ans

Inscriptions à partir du 19 février sur

billetweb.fr/pro/agendayourcenar ou auprès des bibliothécaires

Médiathèque Marguerite Yourcenar 41, rue d’Alleray 75015 Paris

Contact : https://www.paris.fr/equipements/mediatheque-marguerite-yourcenar-6218 +33145307141 mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/ https://www.facebook.com/MediathequeMargueriteYourcenar/

Gilles Rapaport