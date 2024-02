Spectacle musical « Desnonimo » de Louise Tossut Salle des fêtes de Gouëx Gouex, samedi 23 mars 2024.

Spectacle musical « Desnonimo » de Louise Tossut Un spectacle en musique autour des poèmes de Robert Desnos en clôture de la Semaine Nationale de la Petite Enfance, à partir de 6 mois. Goûter partagé proposé après le spectacle. Samedi 23 mars, 16h30 Salle des fêtes de Gouëx Gratuit sur inscription

Salle des fêtes de Gouëx Place des marronniers 86320 Gouëx Gouex 86320 Vienne Nouvelle-Aquitaine

