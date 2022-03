Spectacle musical-« De Rouen à Carthage, un normand en Méditerranée » de la compagnie La Morena (Montpellier), coproduit par LAPAT, Les Amis du Printemps Arabe Flers, 17 mars 2022, Flers.

A l’occasion du bicentenaire de la naissance de Gustave Flaubert, Flers Agglo accueille en mars deux évènements de la tournée « Faubert – Dialogue d’une rive à l’autre » organisée par l’association des Amis du Printemps arabe et de la Tunisie (LAPAT) ainsi qu’une conférence organisée par l’association des amis du musée du château de Flers.

Ce spectacle mêle des chants méditerranéens issus des pays rêvés par Flaubert et un texte rédigé d’après ses écrits.

Autour d’un répertoire chants de Méditerranée dans différentes langues, le texte écrit à partir d’extraits de lettres, romans et notes de Flaubert par Emmanuelle Bunel est accompagné par la musique de Tonj Acquaviva. Flûtes, percussions, cordes et synthétiseur, les instruments acoustiques et électroniques se croisent… comme les mondes visités par Flaubert.

Parti de sa Normandie natale vers la Méditerranée, de Marseille au Caire, de Carthage à Venise, cette Méditerranée dont il avait tant rêvé fut un espace d’initiation : « Être œil, ne pas faire l’écrivain et formuler l’indispensable c’est à dire la sensation ».

Voyager c’est rencontrer et partager ! L’Orient qui fascine Flaubert est avant tout un décor, il est peu dans la rencontre. Mais les musiciens ont le privilège de pouvoir se croiser.

Conception, texte & interprétation : Emmanuelle Bunel

Compositions, arrangements & interprétation : Tonj Acquaviva

Une chorale normande en clôture

Emmanuelle Bunel a proposé à des chœurs et à des musiciens amateurs de mettre en place un final avec trois chants et des extraits de Flaubert qu’elle a travaillés avec eux en amont dans toutes les villes de Normandie où sera présenté le spectacle.

La compagnie partagera la scène en fin de spectacle avec la chorale normande Chora’sons, dirigée par Anne-Flore Grandsire et accompagné par le guitariste Marc Granieri.

Ce spectacle financé par Flers Agglo s’intègre dans son Contrat Culture, Territoire, Enfance-Jeunesse qui vise à permettre aux jeunes de 0 à 25 ans d’accéder à l’offre culturelle locale, de s’approprier les créations et les ressources régionales, de fréquenter les structures culturelles de leur territoire, de découvrir les acteurs, et de s’initier à une ou plusieurs pratiques artistiques, sur tous les temps (scolaires, périscolaire, extrascolaire).

