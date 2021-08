Spectacle musical de Robert Bensimon. La cité des artistes.1837. Dans le salon de Delphine de Girardin Maison de Balzac, 19 septembre 2021, Paris.

Spectacle musical de Robert Bensimon. La cité des artistes.1837. Dans le salon de Delphine de Girardin

le dimanche 19 septembre à Maison de Balzac

SPECTALE MUSICAL DE ROBERT BENSIMON. “LA CITE DES ARTISTES. 183. DANS LE SALON DE DELPHINE DE GIRARDIN” Première femme journaliste française ? Née à Aix-la-Chapelle où elle passe une part de son enfance, la poétesse Delphine de Girardin a épousé Emile de Girardin, homme politique et journaliste, inventeur de la presse à grand tirage et de la parution de grands romans en feuilletons, dans le journal “La Presse”. Amie de Liszt, Lamartine, Chateaubriand, Musset, Marceline Desbordes-Valmone, Hugo et Balzac, Delphine, écrit des poèmes publiés dans “La muse française”, mais aussi des pièces de théâtre, créées entre autres à la Comédie française par Rachel et des nouvelles dont “La Canne de Monsieur de Balzac”. Elle publie également La Presse, le journal de son époux, où elle tient un feuilleton hebdomadaire “Le Courrier de Paris”. Dans son salon, nous la surpendrons avec ses amis artistes : Liszt, Juliette Réamier, Hugor, Chateaubriand et bien entendu Balzac….

Gratuit mais sur inscriptrion. Places limitées à 50 par représentation

Maison de Balzac 47 rue Raynouard 75016 Paris Paris Paris 16e Arrondissement Paris



2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:00:00;2021-09-19T16:30:00 2021-09-19T18:00:00