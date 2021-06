Spectacle musical de l’association Abra Pampa Association Abra Pampa, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le samedi 3 juillet 2021

de 19h à 21h

Le dimanche 15 août 2021

de 19h à 21h

gratuit

Amérique Latine et Caraïbes en musique et poésie !

Assistez à un spectacle tout public qui alterne chansons et mélodies issues des lointaines géographies de l’Amérique Latine et des Caraïbes, illustré de poèmes bilingues (espagnol / français), de légendes et histoires des instruments de musique.

Association Abra Pampa 57, rue Daguerre Paris 75014

4, 6 : Denfert – Rochereau (412m) 4 : Mouton-Duvernet (453m)



Contact :Association Abra Pampa contact@abrapampaeditions.com https://abrapampa.wixsite.com/abrapampaeditions https://www.facebook.com/abra.pampa.7

Date complète :

